Zidane y polémico penal ante Juventus: "Es una vergüenza que se hable de robo"

Muy molesto se mostró Zinedine Zidane durante este sábado en conferencia de prensa, y todo por el polémico penal que le cobraron al Real Madrid en el último minutos del encuentro ante la Juventus, que le significó al cuadro merengue acceder a las semifinales de la Champions League.

"Se puede opinar si hay o no penalti, pero es una vergüenza que se hable de robo; me indigna y me decepciona", afirmó el entrenador del elenco español.

En esa misma línea, el francés agregó que "con lo que estamos haciendo, molestamos a mucha gente y eso no lo podemos cambiar, pero yo voy a defender a los míos: hicimos un partido enorme y merecíamos pasar".

El Real Madrid conquistó su pase a la penúltima ronda de la competencia europea el miércoles en el estadio Santiago Bernabéu con un controvertido penal en el tiempo añadido, cuando todo parecía que se decidiría en la prórroga ante los italianos.