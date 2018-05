Zidane: "No le haremos pasillo al Barça porque ellos no nos lo hicieron"

Vía As Chile

Zinedine Zidane compareció ante los medios en la previa del Clásico que Real Madrid y Barcelona disputarán este domingo en el Camp Nou. El técnico francés explicó las razones de por qué decidió no hacerle pasillo al Barça.

¿Cómo se encuentra el equipo? “Con buena tensión y con buen resultado. Nos encontramos bien, descansamos bien y estamos preparados para el partido de mañana. Listos para jugar”.

¿Tienen pensado algún detalle con Iniesta? “Nada, el detalle, como siempre. Lo dije el otro día, es un jugador que admiramos, no es un jugador cualquiera. Lo que ha hecho, lo que es como persona, lo que es Iniesta lo sabemos todos. Entonces, sólo, saludar, felicitarle y darle la suerte para su futuro”.

¿Están todos disponibles, incluidos Isco y Varane? "Ya se verá cómo jugamos, pero tenemos un partido con tres puntos en juego, no cambiará la clasificación pero es un partido que hay que jugar bien, hacer un buen partido y hacer todo lo posible por ganar. Como siempre, si uno se resiente no va a jugar. Tenemos muchos jugadores para suplir a los que falten. Es lo más importante".

¿Pero Isco y Varane están para viajar? "Sí están para viajar… Pero ya se verá con la convocatoria".

Al Madrid le ayudan los arbitrajes en Europa: “Tú lo sabes, preguntas y no me voy a meter en eso. Lo único que digo es que es todo falso. Merecíamos estar en la final por lo que hemos hecho desde el inicio de la temporada. Con todos los partidos ganando con dificultades, como debe ser, pero no podemos minimizar lo que hicimos con el tema de los árbitros. No voy a entrar porque no va a cambiar nada de lo que uno dice. Lo importante es que valoremos lo que hicimos nosotros, porque es lo que nos importa. Luchamos, corremos en el campo… Ahí está lo que hicimos contra el PSG, la Juventus y Bayern, que no son poco”.

¿No le da miedo poner mañana a según qué jugadores por si se lesionan y no pueden estar en la final? “No, no voy a pensar en eso porque si no mañana no vamos a jugar. Tenemos que jugar un partido y vamos a jugar como siempre. Intentar hacer lo máximo para ganar y con los jugadores que van a jugar. Lo único que tengo que hacer es que el jugador que no esté al cien por cien no va a jugar, pero los demás sí”.

Ramos igualará a Pirri en este partido. ¿Qué significa Ramos para el Madrid?:“Representa muchísimo, lo que ha hecho. Es nuestro líder, nuestro capitán. Decir que es importante no sirve, pero lo que representa como jugador español o para todo el fútbol es un ejemplo de entrega, de motivador para los demás. Me alegró poder compartir con Ramos un poco de esta carrera como entrenador porque jugué con él un año”.

Alba insinuó que lo de no hacer pasillo vendría de arriba. ¿A usted le ha pedido Florentino que no hagan pasillo? “No es así, no soy quién para decidir solo que no se haga el pasillo. Hay que hablar un poco de la situación. Después del Mundialito entiendo que para ellos no era importante hacer el pasillo. Algunos dicen que ellos no estaban en la competición, pero es mentira. Tienes que ganar la Champions para ir al Mundialito y en la Champions estamos todos. Es ahí donde no está clara la cosa. Son ellos los que no lo hicieron. Siempre he dicho las cosas. No vamos a hacer pasillo porque no lo hicieron, pero yo respeto. Respetamos lo que ha hecho el Barça, ganar la Liga que es lo más complicado. Yo felicito al Barça y esto es el respeto. Pasó eso y es una cuestión mía, nada del club. Si hicieron el pasillo… No voy a romper nada de lo que había antes. Pero tampoco no voy a hacer una cosa que ellos no hicieron”.

¿Pero se ha perdido la esencia de hacer el pasillo, ahora es más una humillación?"Ni una ni otra, lo que explique es lo que pasó, no me meto en si ha perdido su esencia o no. Ahora se ha roto, pero no podemos decir que el Madrid lo ha roto, porque no es verdad".

¿Es más bonita la Liga que la Champions? "Mas difícil, sí. Siempre lo digo, no cambia nada. Lo dije de toda la vida".

¿Cree que vamos a hablar menos de los árbitros cuando entre el VAR?"Seguramente un poco menos, pero esto del VAR va a estar y creo que va a ir a más. Hay que aceptarlo, es la tecnología. Por alguna razón mía no comparto algunas cosas, pero no entremos en este debate. Pero es natural que se haga y vosotros hablaréis menos de los árbitros".