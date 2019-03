Zidane en su vuelta al Real Madrid: 'No puedo decirle que no a Florentino'

Nueve meses después de su salida, Zinedine Zidane regresó al Real Madrid en reemplazo de Santiago Solari.

"Me fui del club porque la plantilla necesitaba un cambio después de haberlo ganado todo. Las sensaciones son buenas. Estoy contento de volver a este gran club", dijo el francés en su presentación.

Consultado sobre por qué aceptó el ofrecimiento de los "Merengues", el exvolante apuntó que "no puedo decirle que no a Florentino. Tomé la decisión de volver porque me llamó el presidente y como le quiero mucho a él y al club, aquí estoy".

Además, el campeón del mundo en 1998 fue crítico respecto al momento de la Casa Blanca. "Tenemos que cambiar cosas para los próximos años. Pero lo importante es que he vuelto y tenemos tiempo para hablar con el presidente y el club para ver lo que se puede hacer. No me olvido de lo que ganamos pero tampoco de las cosas mal que hicimos el año pasado", sentenció.