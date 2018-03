Zaldivia y el duelo ante la UC: "Hay que recortar los puntos que regalamos en Concepción"

Matías Zaldivia conversó con los medios a la salida del estadio Monumental y adelantó lo que será el duelo del próximo sábado ante Universidad Católica.



"Estamos trabajando día a día pensando en ellos, 100% metidos. Estamos entrenando todos así que Pablo (Guede) tendrá que elegir los 11 para el sábado", dijo el defensor.



Para el zaguero, en el Cacique tienen claro que "que regalamos puntos en 'Conce' y se nos alejaron un poquito. Si bien el campeonato es largo, queremos recortar esa distancia. Así que el sábado es muy importante. Tenemos que recortar puntos".



Zaldivia discrepó con las declaraciones de Esteban Paredes, que señaló que la U posee mejor plantel que Colo Colo. "La verdad que no, nosotros tenemos un gran plantel. Día a día entreno con ellos y acá hay un plantel muy rico", indicó.



Por último, le restó importancia a la ausencia de Guede en la banca por suspensión. "A nosotros nos ayuda mucho, pero ya hubo partidos que no estuvo y nos fue bien. No será nuevo para nosotros", finalizó.