Zaldivia y duelo ante Coquimbo Unido: 'No cambia nada en que esté Pinilla'

Luego de recuperarse de una lesión sufrida en el verano y volver a la titularidad en Colo Colo, Matías Zaldivia habló del proceso que tuvo que pasar para integrarse nuevamente al equipo y de los desafíos que se vienen en el futuro cercano.

"Después de la lesión en el verano me costó dos semanas ponerme a punto y me tocó esperar mi momento. A nadie le gusta estar afuera, pero Barroso e Insaurralde lo estaban haciendo bien", comenzó diciendo el zaguero.

Sobre el próximo partido frente a Coquimbo Unido por el Campeonato Nacional, sostuvo que "hay que enfocarse en Coquimbo para seguir prendidos en el torneo. Contra Colo Colo los demás equipos siempre tienen una motivación extra, así que tenemos que ir con la misma motivación que fuimos a Ecuador".

¿Titularidad de Pinilla en el eleno nortino? "En nuestra planificación no cambia en nada que esté Pinilla, porque sabemos que juegan con tres delanteros y uno de ellos es '9' de área, así que si está él u otro jugador es lo mismo. Claro que para ellos puede debe ser algo muy bueno para lo anímico, pero para nosotros no cambia nada", lanzó el defensor.

Respecto al presente del plantel en el ámbito internacional, Zaldivia manifestó: "Recién estamos empezando el año y no tenemos el trajín de tantos partidos. Hay jugadores que hemos jugado tres partidos, otros cinco, no creo que influya en esta parte del campeonato"

Finalmente, el futbolista argentino habló sobre la posibilidad que tuvo de salir de los albos este 2019. "A principio de año hubo una oferta, no se llegó a los números, pero después mi cabeza se volvió a poner acá en el club. Luego tuve la lesión y me tocó empezar desde cero de nuevo. Ahora me tocó jugar, así que estoy a disposición del técnico. Seguí entrenando como siempre y cuando tuve mi oportunidad traté de aprovecharla".