Zaldivia: "Guede me transformó en otro jugador, me hizo subir mi nivel"

Matías Zaldivia conversó con Los Tenores y analizó la clasificación de Colo Colo en Copa Libertadores. El defensor, que está suspendido para el duelo de esta noche ante La Calera, hizo un balance del Torneo Nacional antes del receso.



"El mejor jugador yo creo que fue Brian (Fernández). No sé si llamarlo revelación, porque yo ya lo había visto de Argentina y sabía lo que podía rendir. Pero obviamente que es el mejor jugador de la primera ronda", dijo el "Mati".



"Como técnico elijo a Beñat (San José). Hizo un trabajo muy bueno con Católica, por más que algunos critiquen sus formas. Hizo una primera ronda espectacular y también hay que reconocer al técnico de la U. de Conce (Francisco Bozán) porque hizo un gran trabajo. El mejor equipo es la UC porque va primero", agregó.



El zaguero defendió el planteamiento defensivo del Cacique ante Atlético Nacional. "La Copa es muy diferente a lo que es el torneo local. El torneo te da para tomarte algunas licencias en defensa y ser más ofensivo. Pero en la Copa y de visitante, te lo demuestran los grandes equipos. El Palmeiras cuando fue a La Bombonera que jugó de contra, Independiente, todos los equipos grandes cuando salen a jugar afuera lo que buscan es que no le hagan goles", explicó.





Zaldivia le gana un cabezazo a Pinilla en el Superclásico Zaldivia le gana un cabezazo a Pinilla en el Superclásico





El ex Chacarita Juniors hizo un llamado a reforzar el equipo de cara a los octavos y puso como ejemplo la inversión de otros grandes de Sudamérica. "Yo creo que nos tenemos que reforzar, porque del otro lado hay equipos muy fuertes, que gastan millones en jugadores. River te gasta 14 millones en un delantero, Palmeiras otro tanto, Corinthians otro tanto. Tenemos un gran equipo, pero tendríamos que reforzarnos para estar mejor todavía", añadió.



Para Zaldivia, la llegada de Pablo Guede fue un cambio en su carrera como futbolista. "Pablo me transformó en otro jugador, me mostró muchas cosas y me dio herramientas para hoy ser un mejor jugador del día que llegué. Teniéndolo a él en campo fue muy bueno para mí, porque me hizo subir mi nivel", señaló.



Por último, no descartó emigrar en el futuro, pero puso como prioridad la Copa Libertadores y hacer historia con los albos. "Me gustaría quedarme a jugar los octavos, porque es un logro que no se conseguía hace mucho tiempo. Y me gustaría seguir avanzando y escribiendo la historia en este club. Después si vienen cosas de México y Europa me encantaría también".