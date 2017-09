Zacaría tras el Superclásico: "Nuestros objetivos son más que un partido"

El extremo de Universidad de Chile, Jonathan Zacaría, se refirió al presente del elenco laico, indicando que el plantel aún trata de digerir lo ocurrido en la última semana, tras la dura derrota en el Superclásico, puesto que si bien fue doloroso, las metas del equipo no han cambiado.



"Obviamente, después de una derrota así se hacen charlas. Tenemos bien claros nuestros objetivos y apuntamos a eso. Si bien era importante el partido con Colo Colo, no los pudimos sobrepasar y después de eso sabíamos que debíamos dar vuelta la página. Nuestros objetivos son más que un partido y para allá vamos", sostuvo.



Por otro lado, el trasandino se refirió a la actitud que han tenido algunos hinchas en contra de futbolistas del Romántico Viajero que tuvieron pasado en el Cacique.



"Personalmente no me gusta que si yo tenga que ir a otro lado me lo hagan (el trato), pero si lo hubieran hecho no le daría importancia y seguiría haciendo lo mejor por defender esta camiseta para poder revertir esta situación", señaló.