Yeferson Soteldo y presión a refuerzos: "Como equipo grande hay que adaptarse rápido"

Un cierre a la polémica en torno a la derrota del domingo frente a Unión Española y las consecuentes críticas hacia el técnico Ángel Guillermo Hoyos, hizo este miércoles el venezolano Yeferson Soteldo.

"Sabemos que fue un partido malo para nosotros, queríamos ganar y no fue, necesitamos levantar cabeza, tenemos en la mente el partido con Iquique, he jugado en la altura y no me ha pegado, estamos preparándonos para ese partido y trataremos de ganarlo, que es lo que queremos", dijo.

Soteldo desdramatizó que ya se hable de crisis en la U, señalando que "fue (ante Unión) el primer partido apenas, está comenzando. Esperamos acomodarnos bien para empezar a ganar que es lo que queremos".

"Como equipo grande hay que adaptarse rápido. Yo seguiré trabajando, no paro para llegar a jugar de la mejor manera como lo hacía en Huachipato (...) Este es un equipo grande, hay que llegar y acomodarse rápido, todos tenemos que hacer la autocrítica como lo dijeron para que no sea excusa y poder ganar los partidos", concluyó.