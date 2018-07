Yeferson Soteldo reveló reto de Kudelka por la roja ante Colchagua y su admiración por Alexis

Un reto se llevó el venezolano de Universidad de Chile, Yeferson Soteldo, luego de la roja que recibió en el pasado encuentro por Copa Chile frente a Colchagua, por parte del entrenador argentino, Frank Kudelka.



El propio volante confesó la instancia en Nexo de ESPN, en donde también habló acerca de su admiración por Alexis Sánchez.



Sobre lo primero, Soteldo dijo que "el profe se enojó por la raja más que nada porque el equipo tuvo que jugar mucho tiempo con uno menos por mi irresponsabilidad. Yo estaba molesto, era la primera roja en mi carrera".



El mediocampista también reconoció que no ha sido fácil su adaptación en el cuadro laico, ya que "cuando llegué me costó mucho más de lo que esperaba. Quería hacer lo mismo que en Huachipato, pero la competencia es diferente y hay compañeros de mucha jerarquía".



Con respecto a Alexis, Soteldo lo catalogó como "un crack. Todos esos jugadores que se asemejan a mis características me gustan mucho. Hazard también".