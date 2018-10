Yeferson Soteldo quedó marginado para el duelo de la U ante Everton

A pesar de que lo había puesto en duda, finalmente Frank Kudelka no dispondrá de Yeferson Soteldo para el duelo contra Everton, puesto que no convocó al venezolano para dicho cotejo.



Durante este sábado se reveló la lista de convocados para el pleito, en donde no aparece el llanero, aunque sí hay otras figuras presentes.



En ese sentido, llama la atención el retorno de Jean Beausejour, quien se recuperó de su lesión que lo mantuvo por más de dos meses fuera de las canchas.



Por su parte, otra de las ausencias es la de Gonzalo Jara, quien ha debido lidiar con las marginaciones por su bajo rendimiento en el equipo.