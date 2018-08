Yeferson Soteldo: "Colo Colo no nos dio un baile"

El delantero de la U, Yeferson Soteldo, consideró que se ha exagerado con respecto a lo ocurrido en el último Superclásico, ya que a su juicio la diferencia no fue tan grande, más allá de que no era el marcador que buscaban.



"Se han exagerado las críticas a la U. Colo Colo no nos dio un baile, fue solamente un 1-0, con el gol que les salió a ellos. Creo que se exagera un poco y siento que tenemos mucho que dar todavía", afirmó.



Soteldo reveló que tras el cotejo, la charla con Frank Kudelka "se dijo que no se perdió todo y todavía tenemos por delante el torneo y la Copa Chile. Tenemos que mirar hacia adelante y dos torneos por los que pelear".



Por otro lado, el venezolano habló acerca de su continuidad en el equipo, relatando que si bien "termina mi préstamo, estoy tranquilo, no estoy desesperado, igual tengo contrato en Huachipato. Quiero quedarme, me he enamorado de este club. No sé si me lo he ganado. Tengo que seguir trabajando nomás".