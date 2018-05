Yaya Touré no seguirá en el Manchester City

Yaya Touré no va más en el Manchester City. El histórico jugador de los "Ciudadanos" deberá buscar club para la próxima temporada, luego de que Pep Guardiola anunciara su partida.



"No va a seguir aquí (Toure) la próxima temporada. En el partido contra el Brighton nos centramos en ganar y en Yaya, intentaremos ganar por él", dijo el técnico catalán en rueda de prensa.



Pese a no tenerlo en sus planes, Guardiola alabó el legado del marfileño. "Yaya llegó aquí al principio de una época. Estamos donde estamos ahora por lo que él ha hecho. Ha sido un jugador clave", finalizó.



El futbolista de 34 años deja el City luego de ocho años, donde consiguió tres Premier League, tres Copa de la Liga, una FA Cup y una Community Shield.