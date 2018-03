Yaya Touré no llegó a la concentración de Costa de Marfil

Lo que debía ser una buena noticia para los hinchas de Costa de Marfil, terminó siendo un balde de agua fría: Yaya Touré no se presentó a la concentración de la selección y desde la federación no saben de su paradero.



El volante, que regresaba al combinado africano tras tres años de ausencia, debía sumarse este miércoles a "Los Elefantes" para preparar el amistoso ante Togo, sin embargo, misteriosamente no apareció.



La Federación Marfileña de Fútbol emitió un comunicado en su página web y señaló: "Todos los jugadores de Europa están presentes, pero no es el caso del futbolista del Manchester City, Yaya Touré. El personal de la selección no tiene noticias del quien fuera capitán en la Copa África 2015".



Costa de Marfil se medirá ante Togo y Moldavia el próximo 24 y 27 de marzo, respectivamente.