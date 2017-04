Yanara Aedo hizo historia en el Valencia y fue ovacionada por el Mestalla

Yanara Aedo difícilmente olvidará en último fin de semana en la Liga española femenina. El Valencia jugó el clásico ante el Levante por primera vez en el Mestalla, y la delantera chilena se convirtió en la primera futbolista en marcar en el estadio del club.



Finalmente, el equipo de Christiane Endler y Estefanía Banini, exjugadoras de Colo Colo derrotó por 6-0 a su clásico rival ante 17 mil almas en el Mestalla.



Además, Aedo fue escogida dentro de las mejores jugadores de la fecha en la Liga Iberdrola, donde va cuarta en la votación y salió ovacionada por el público del Valencia en el complemento tras anotar dos goles.





Hoy al entrar al Mestalla me di cuenta que había una bandera de 🇨🇱. No saben lo bien que me sentí al verla. Feliz por el esfuerzo del equipo pic.twitter.com/1F0Cit53xs