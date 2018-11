Xavi Hernández anunció su retiro del fútbol profesional

Cerca de cumplir 39 años y a falta de seis partidos más, avisó que se va. El volante Xavier Hernández Creus aseguró que en diciembre se retirará del fútbol profesional, luego de que Al-Sadd finalice su participación en la Liga de Qatar.

El exjugador del Fútbol Club Barcelona y de la Selección de España anunció en diálogo con el programa El Larguero de la Cadena SER que "será mi último año. En enero cumpliré 39 años y creo que es el momento de decir adiós".

Hernández, parte de la generación más ganadora del conjunto Blaugrana y española, dejará el balompié con un título mundial Sub20, una medalla de oro olímpica, dos eurocopas y una Copa del Mundo, además de cuatro Champions League, dos mundiales de clubes y ocho ligas españolas, entre otros varios trofeos.

El histórico jugador catalán comentó sobre su futuro que "todo el mundo me ve como entrenador del Barcelona en un futuro pero yo todavía no me veo. Entrenar al Barça son palabras mayores, hay que estar muy preparado".