Willy Caballero y la lucha en el arco: "Claudio (Bravo) se está comportando de una manera genial"

Willy Caballero se quedó con la titularidad en el arco del Manchester City. En las últimas dos fechas de la Premier League, Pep Guardiola optó por el trasandino y dejó en la banca a Claudio Bravo.



Los ciudadanos con Caballero en la portería, han obtenido 5 victorias en igual cantidad de partidos disputados por el exportero del Málaga. Además, en sus dos actuaciones por la Premier League ha destacado con buenas intervenciones.



El expupilo de Pellegrini se refirió a su actual titularidad y a la relación con Bravo. "Estamos compitiendo siempre, tal como cuando jugaba Bravo. No sé si Pep habrá ha hablado con él. No nos dan explicaciones cuando somos titulares o suplentes, simplemente tratamos de ayudar al equipo", dijo el meta.



Además, señaló que "ahora me toca jugar a mí. La verdad es que Claudio (Bravo) se está comportando de una manera genial .Todo es bueno para el equipo".