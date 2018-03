Willy Caballero podría debutar a los 36 años en la selección argentina

Jorge Sampaoli no quería jugar ante Italia y España en la fecha FIFA de marzo, sin embargo, tuvo que acatar los compromisos firmados por la AFA previo a su arribo a la selección argentina.



Este viernes, la Albiceleste se enfrentará ante Italia en Inglaterra, donde el extécnico de la Roja probará jugadores para definir los últimos nombres que llevará a Rusia.



Según la prensa trasandina, Willy Caballero asoma como titular en el equipo y podría hacer su debut por la selección a los 36 años de edad.



Sampaoli ya tiene definido a Sergio Romero y Nahuel Guzmán como puestos fijos en la nómina, sin embargo, aún no decide si optará por Agustín Marchesín o Caballero como tercer arquero.



"Voy a tratar de sumar desde lo que esté a mi alcance. Con tranquilidad, entrenar al máximo y brindarle confianza a mis compañeros. Aprovecharé cada entrenamiento para mostrarme. Sampaoli me dejó claro qué necesita de un arquero y espero poder rendir", dijo el golero hace algunos días a TyC Sports.