Finalmente Williams Alarcón solucionó su tema contractual con Colo Colo y firmó contrato profesional por los próximos tres años.



El volante, de 17 años, había sido bajado del primer equipo a la Sub 19 tras no querer firmar un vínculo por $500 mil mensuales.



No obstante, según información de ADN Deportes, el hijo del mítico jugador del Cacique llegó a un arreglo económico y este jueves se reintegrará al plantel.