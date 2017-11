West Ham United despidió al técnico Slaven Bilic

El West Ham United fue vapuleado a domicilio por el Liverpool en la fecha 11 de la Premier League y este lunes se quedó sin director técnico.



Los "Hammers" anunciaron la destitución de Slaven Bilic luego del 1-4 sufrido en el Olympic Stadium y dieron término al contrato del croata tras dos años a cargo del equipo.



"El West Ham United puede confirmar que Slaven Bilic ha dejado hoy su posición en el club. Es necesario un cambio a fin de que el club marche de manera positiva y de acuerdo con sus ambiciones", señaló el elenco londinense a través de un comunicado.

David Moyes suena como posible reemplazante, en la lista de candidatos que también se vincula el nombre de Manuel Pellegrini, DT del Hebei Fortune.





The Chairmen and board of West Ham United would like to place on record their thanks and gratitude to Slaven Bilic and his team.https://t.co/rg0Jvoh9Tf