Wenger sobre Alexis: "Mientras no haya nada firmado es mejor no hablar"

En la conferencia de prensa previa al duelo ante Chelsea, que se jugará este miércoles en el Emirates Stadium, Arsene Wenger volvió a hablar sobre Alexis Sánchez.

La máxima figura de los "Gunners" está en el radar de Manchester City y PSG para este mercado, algo que al francés no lo asusta. "Siempre he dicho que quiero que se queden, ¿por qué debería tener miedo? mientras no haya nada firmado es mejor no hablar. En nuestros trabajos, a veces crees que avanzaste y al día siguiente retrocedes", señaló.

Respecto a qué hará si el chileno se va, el alsaciano contestó que "su situación es igual a a la de Mesut Özil y Jack Wilshere, quiero que sigan con nosotros y que renueven sus contratos. Si eso no pasa, traeremos reemplazos del mismo calibre".

Además, fue tajante sobre posibles ofertas por sus estrellas. "No nos ha llegado absolutamente nada, trataremos de mantenerlos y eso es algo que he dicho una y otra vez. La verdad es que estoy concentrado en el partido", concluyó.