Weiner Riascos, el colombiano peluquero de San Luis: "Le marqué al equipo que me cerró una puerta"

El volante colombiano de San Luis, Weiner Riascos, fue uno de los protagonistas de la última fecha del Transición, luego de que anotara el segundo tanto de la victoria ante Universidad Católica. Un jugador cuya historia arranca como varios inmigrantes que han llegado al país en busca de un futuro mejor, pero que tiene varias particularidades especiales.



En diálogo con Los Tenores, el formado en Atlético Huila relató que "llegué a Chile con el propósito de venir a probarme en Universidad Católica, pero desafortunadamente no me fue muy bien. Me vine para San Luis y ahorita estoy acá".



Riascos que fue Gino Valentino el representante que lo colocó a prueba en los estudiantiles, en donde alcanzó a entrenar con los juveniles y hasta con el primer equipo, instancia en la que Mario Salas lo calificó como "el rey de la bicicleta".



Con respecto a su debut con los Canarios, el colombiano confesó que no esperaba jugar ante la UC, ya que "vi que expulsaron a un compañero y pensé que no iba a entrar, que iba a ser para otra y con paciencia. Pero el profesor (Miguel Ramírez) me sorprendió y me dijo que ahorita era el momento y que debía aprovecharlo al máximo, que estuviera tranquilo y que hiciera las cosas bien. Afortunadamente pude marcar el gol al equipo que me cerró una puerta".



Por otro lado, vale mencionar que Riascos tiene una actividad paralela al fútbol, la cual es la de ser peluquero en un local en el caracol del Paseo del Valle en Quillota.



"La gente me pide el corte de Maluma, pero los niños solicitan más el de Vidal, pero en el colegio no los dejan", comentó, añadiendo que "he tenido la posibilidad de cortar el pelo a Ignacio Lara, pero los demás (compañeros en San Luis) no vienen. Les gusta que les corte, pero no tengo una máquina propia".