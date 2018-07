Wayne Rooney se burla de Zlatan Ibrahimovic por la eliminación de Suecia

Zlatan Ibrahimovic valoró el desempeño de la selección Suecia en el Mundial, pese a su eliminación en cuartos de final a manos de Inglaterra.

En su cuenta de Twitter, el delantero aseguró que "todos los jugadores deberían recibir una pelota dorada en Suecia. Lo que hicieron será recordado para siempre. Gracias por el espectáculo".

Sin embargo, las palabras de alientos fueron empañadas por las burlas de su próxima rival en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos: Wayne Rooney.

En la misma red social, el artillero inglés lo interpeló: "¿Cómo te sientes hoy amigo? Si necesitas chatear siempre estoy aquí".

Hace algunos días, Zlatan había sellado una apuesta con David Beckham de cara al partido, donde el sueco deberá ver un partido en las gradas comiendo "Fish and chips".

