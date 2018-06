Wayne Rooney es el nuevo refuerzo del DC United

A sus 32 años, el delantero Wayne Rooney finalmente no continuará en Everton y jugará por primera vez fuera de la Premier League.

Según adelantó el Washington Post, el artillero llegó a acuerdo con el DC United y se convertiría en el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS).

De acuerdo a la información replicada por los medios británicos, el atacante recibiría un sueldo de 13 millones de dólares por dos años y medio de contrato.

Se espera que Rooney aterrice en Washington este jueves, pero no podrá anunciarse su transferencia hasta el próximo 10 de julio.

DCU has finalized a package with Rooney on a 2 1/2-year guaranteed contract worth about $13 million, according to people close to the negotiations. pic.twitter.com/VKqvYkBU07