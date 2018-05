Wanheng Menayothin alcanza 50 victorias e iguala récord de Floyd Mayweather

El boxeador tailandés, Wanheng Menayothind, logró igualar el récord de Floyd Mayweather de 50 victorias consecutivas.

El campeón mundial peso mínimo consiguió su quincuagésimo triunfo tras noquear al panameño Leroy Estrada en el quinto asalto.

Menayothin, nombre comercial de Chayaphon Moonsri, dominó el combate ante el púgil centroamericano de principio a fin y lo mandó a la lona seis veces.

El boxeador asiático de 32 años mide 1,57 metros y pesa 47 kilos. Debutó en el profesionalismo el 2007 y logró el título mundial del CMB siete años después, tras vencer al mexicano Oswaldo Novoa.

Moonsri es hijo de granjeros afincados en la provincia nororiental de Maha Sarakham, una de las regiones más empobrecidas del país.

Su carrera la comenzó a los 12 años en el muay thai, sin embargo, se inclinó por el boxeo en su adolescencia.

Wanheng Menayothin drops Leroy Estrada for a fifth time in round 5 and the ref stops the fight. Menayothin (real name Chayaphon Moonsri) retains the WBC strawweight title and ties @FloydMayweather’s 50-0 record #boxing pic.twitter.com/yGb7g1VzxZ