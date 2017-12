Walter Montillo y su frustrada llegada a la U: "No dependía por un tema de platas"

El exjugador de Universidad de Chile, Walter Montillo, disparó con todo tras conocer que se cayó definitivamente su traspaso al cuadro azul, asegurando que no se trató de un asunto de dinero.

"Mi llegada no dependía por un tema de platas. Yo les ofrecí cobrar sólo un salario, pero el tema no pasaba por eso. De un comienzo ellos sabían que no me iban a traer y no se por qué tramitaron tanto para hacerlo público", lanzó.

En esa misma línea, el trasandino apuntó sus dardos contra el genente deportivo de los azules, Ronald Fuentes.

"Sé que él (Fuentes) le dio mucho a la U, pero dio una declaración desubicada asegurando que Montillo ya fue. Para ser un gerente deportivo de la U necesita estar más preparado para esta situación", cerró.