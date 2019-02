Walter Montillo: 'Hace años que la U me dice que soy muy viejo para volver'

Dos años estuvo Walter Montillo en la U, consiguiendo el título del Clausura 2009 y siendo semifinalista de la Copa Libertadores 2010.

Sin embargo, pese a sus ganas de regresar, el club no lo tuvo entre sus prioridades y el argentino explicó por qué.

"Hace años me dicen que estoy viejo, mientras siga el presidente es muy difícil que se dé. No soy del gusto y su política es traer a gente joven. Les propuse que me prueben en una pretemporada, para que me vieran, sin cobrar salario, ni nada y se negaron", le confesó a Redgol.

Respecto a la serie de los azules ante Melgar en la Copa Libertadores, la "Ardilla" aseguró que "fue un partido complicado pero la altura juega mucho. Creo que tiene grandes chances de dar vuelta la llave".

Además, el ex San Lorenzo alabó a Manuel Pellegrini, con quien compartió en Argentina. "Es un técnico que me marcó mucho, lo mismo que Alejandro Sabella, un tipo del que aprendí mucho. La verdad es que si bien lo tuve poco fue una gran persona, un gran técnico", sentenció.