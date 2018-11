Walter Guerrero, el ganador del concurso para ver la final entre River y Boca estuvo en Los Tenores

Walter Guerrero Díaz, el hincha que ganó con Los Tenores la entrada para ver la final entre River Plate y Boca Juniors por la Copa Libertadores, estuvo presente en el programa de este jueves a las 14:00 horas, en donde manifestó sus sensaciones en torno al premio.



El fanático de la Universidad de Chile sostuvo que "me embarco a las 03:00 AM y tengo que estar en el Aeropuerto porque el avión sale a primera hora. Me llevan del Aeropuerto al hotel, del hotel al estadio".



Con respecto a lo que piensa hacer en tierras trasandinas, sostuvo que "quiero conocer, ir a ver lugares turísticos, conocer el barrio La Boca, comprar la prensa que se vende, porque un amigo me dijo que le llevara".

En cuanto a su pasión por el fútbol, Guerrero mencionó que desde pequeño sigue a los azules y que asiste a los estadios, destacando que en ese lugar "se forma una mística entre los fanáticos y los jugadores. Los que amamos este deporte lo agradecemos la entrega que se hace de parte de los futbolistas".



Por último, el ganador dijo acerca del partido que "creo que River juega muy buen fútbol, pero Boca tiene ese punch goleador. Va a andar peleado, pero creo que Boca podría salir campeón".