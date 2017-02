Waldo Ponce no piensa en el retiro: "Quiero que mis hijos me vean jugar"

Los últimos cinco minutos del triunfo de la Universidad de Concepción a Palestino alcanzó a disputar Waldo Ponce (34), mundialista en Sudáfrica 2010 que no renuncia a dejar la actividad, a pesar de los variados problemas físicas que ha sufrido en los últimos años. Una condición que lo hizo perderse todo el 2016, ya que su último partido hasta antes del duelo ante los Árabes fue el 15 de diciembre de 2015.



Sin embargo, y si bien hay vaivenes en su estado, el zaguero no renuncia a continuar en la actividad, a tal punto de que explicó a Las Últimas Noticias los motivos para mantenerse en el fútbol.



“Es mi pasión. Nunca he querido robar, siento que todavía soy un aporte. Además, la calidad del grupo en mi club me motiva. No es fácil regresar, pero el sacrificio no es solo mío, también de mi familia. Ellos están en Santiago. Yo quiero que mis hijos, que están más grandes, me vean jugar”, dijo.



Con respecto a lo que espera con el Campanil, sostuvo que “tengo contrato con ellos. Me siento cómodo y me abrieron las puertas después de casi tres años sin jugar. Todavía me quedan sueños por cumplir como futbolista: Quiero salir campeón en la cancha, siendo titular”.