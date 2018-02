Vladimir Hernández abrió la cuenta a los 67' para Atlético Nacional, ante un Colo Colo que no puede aguantar la intensidad de los colombianos.



El delantero se sacó de encima a Agustín Orión, tras aprovechar un hermoso pase de Jorman Campuzano.

Gol de Atletico Nacional! Superb turnover by Campuzano who puts Vladimir Hernandez through on goal. The tricky Colombian makes no mistake as he rounds Orion and slots it home. 67 minutes gone, Colo Colo 0 x 1 Nacional! pic.twitter.com/rOeXVJfs0I