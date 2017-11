"Vitamina" Sánchez y el duelo ante Colo Colo: "Vamos a asumir todos los riesgos"

A falta de un día del trascendental duelo entre Everton y Colo Colo por la lucha del Transición, Pablo "Vitamina" Sánchez adelantó el compromiso en el Sausalito y señaló que irán en busca de los tres puntos desde el inicio.



"Colo Colo siempre es difícil. Me tocó ir muy bien en Universidad de Concepción contra ellos, y en Everton me tocó que me vaya mal. Es un equipo que me gusta mucho, con muy buenos jugadores que complica a los rivales", dijo en conversación con AS.

No obstante, aseguró que su equipo no especulará y saldrá a atacar desde el primer minuto: "Nosotros no estamos acostumbrados a esperar. Por el contrario, vamos a salir a buscar nuestro juego, vamos a asumir todos los riesgos. Esperamos un partido intenso".



Por último, indicó que la ilusión del campeonato aún está vigente. "Estamos ilusionados y los jugadores están con mucha expectativa. El hincha se siente representado por este equipo y eso es un alimento para el futbolista. Si ganamos este partido nos transformaremos en un candidato más serio", concluyó.