Vitamina Sánchez sobre Patricio Rubio: "No le hacía bien al vestuario"

El despedido DT de Everton, Pablo "Vitamina" Sánchez, reveló detalles desconocidos de su salida del conjunto viñamarino y confesó que solicitó a la dirigencia la salida del delantero Patricio Rubio.

En entrevista con La Tercera, el técnico confesó que "a nadie le gusta salir de esa manera. A mí de los seis equipos que me tocó dirigir, dos veces me despidieron: Rosario Central, el club de mis amores, y en Everton, en una situación extraña".

"Durante un año y medio me fue muy bien y durante seis meses me fue muy mal. Entiendo las reglas del juego. Me hubiese gustado que mi salida de Everton se diera de otra manera", puntualizó.

Además, desclasificó su enemistad con el delantero del equipo, Patricio Rubio, y aseguró que "le manifesté a los dirigentes que una vez terminado el torneo, si yo continuaba siendo el entrenador, se le buscara una salida".

"Creía que era necesario porque veía que no había buen vínculo con el resto de los compañeros. No le hacía bien al vestuario. No lo considero malo, no lo considero un tipo nefasto, pero sí, por su manera de ser, le hacía un daño al grupo", explicó.

Consultado sobre supuestos malos tratos a juveniles por parte del goleador, Sánchez respondió que "no lo puedo asegurar, quizás uno pretendía otro trato hacia ellos. No lo considero mal tipo. Siento que es un gran jugador, pero puede dar mucho más".

