El Liverpool dio un golpe al mercado y confirmó el fichaje de Virgil van Dijk, quien se transformó en el defensa más caro de la historia luego de que los Reds desembolsaran 85 millones de euros al Southampton por su pase.



El defensor de 26 años era pretendido por el Manchester City y Barcelona, sin embargo, el holandés optó por emigrar a Anfield, donde podría hacer su debut el próximo 5 de enero en el clásico ante el Everton.





Liverpool Football Club can confirm they have reached an agreement with Southampton for the transfer of Virgil van Dijk.



