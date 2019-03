Vinícious Jr confesó que pudo haber sido refuerzo de Barcelona

Vinícius Jr es uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección en el mundo y que actualmente brilla en el Real Madrid.

El delantero en conversación con el programa "El Larguero" de España confesó que antes de fichar en el cuadro merengue, tuvo un ofrecimiento desde el Barcelona. "No me interesaba cuanto pudieran pagar. El Barca pagaba más, pero me convencía el proyecto del Madrid, elegí al mejor".

Uno de los sueños del jugador es poder obtener un balón de oro. El brasileño señaló que en los próximos años espera poder conseguirlo. "Me veo ganándolo, pero con 25 o 26 años. A esa edad ya estaré haciendo las cosas muy bien".

El delantero está lesionado y no pudo ser parte de la convocatoria de la selección brasileña frente a Panamá el 23 de marzo.