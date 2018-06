Villarroel ante la difícil situación de Wanderers: "Somos fuertes y valientes. Saldremos de esta"

El técnico de Santiago Wanderers, Moisés Villarroel, se mostró optimista en que el equipo pueda mejorar la pésima campaña que ostenta hasta hoy en la Primera B, siendo colista del campeonato.

Sobre este complejo escenario, el DT aseguró en ADN que "es un momento súper difícil por la situación que nos encontramos. Somos los colistas de la Primera B y no se nos dan los resultados. Pero la tranquilidad que nos queda es que tenemos muchas ocasiones de gol, pero no podemos pestañar, porque cuando nosotros no convertimos, después nos cierran el arco y se nos hace muy complicado".

En esa misma línea, el técnico agregó: "Estoy tranquilo, porque hemos sido protagonistas en todos los partidos. Hay errorres que nos cuestan caro en la concentración y cuando nos hacen un gol, porque ahí nos derrumbamos y no hemos sido capaces de revertir la situación".

Consultado sobre si ha pensado dar un paso al costado del club, el estratego lo negó de plano: "No me he arrepentido de seguir en el club y no he pensado en irme. El wanderino es fuerte, valiente, y ganando uno o dos partidos seguidos esto no para más y saldremos de esta. La dirigencia nos apoya y está con nosotros en estos difíciles momentos", sostuvo.

Finalmente, Villarroel se refirió al próximo duelo de Wanderers frente a Cobreloa en Valparaíso. "Tenemos la obligación de ganar el partido con ellos. Será un encuentro complicado, pero me da lo mismo cómo ganarlo, lo importante es obtener los tres puntos y comenzar a salir de esta situación", cerró.