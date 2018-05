Villar y la gerencia deportiva de Colo Colo: "Ojalá se pueda dar en algún momento"

Colo Colo sigue en la búsqueda de un gerente deportivo para el club y uno de los nombres que ronda en Macul es el de Justo Villar.



El exarquero del Cacique no ocultó sus deseos de volver en conversación con ADN Deportes, sin embargo, puso como prioridad volver a jugar y terminar su carrera de futbolista dentro del campo de juego.



"En un futuro si hay posibilidades se va a dar ese tema, pero por ahora terminar bien mi carrera, jugar acá y terminar mi carrera jugando. Ojalá se pueda dar de volver en algún momento", dijo el paraguayo de 40 años.



Respecto al cargo dirigencial: "Me abre las puertas para seguir trabajando en algo que me gusta. La gerencia deportiva sin duda es una de las áreas donde me gustaría poder trabajar".



Justo Villar ante Botafogo



Villar reconoció a Los Tenores que se encuentra estudiando gestión deportiva en una universidad de Paraguay. "Estoy comenzando a prepararme en eso, tratando de capacitarme para ponerme a tono de todo. La experiencia me va a servir a sobrellevar muchas cosas, pero también necesito estar al día en otras cosas para estar bien", agregó.



No obstante, dejó en claro que se dedicará de lleno al plano dirigencial cuando se retire del fútbol. "Seguramente cuando acabe mi carrera esa posibilidad se va acrecentar y de volver a trabajar en el fútbol en esa área", explicó.



Por último, manifestó su amor por Colo Colo. "Es un club que me ha marcado muchísimo, y dejé un muy buen recuerdo. La gente se recuerda muy bien, y para mí es un club al que voy a guardarle cariño y ser hincha toda la vida".