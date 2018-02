Vilches: "Si traen a Vaz es porque condiciones le sobran"

El arribo de Rafael Vaz a Universidad de Chile fue comentado por Christian Vilches, quien comentó de manera escueta que la llegada del brasileño se debe a sus características.



"Para serte sincero no he visto nada, pero si lo traen para acá es porque condiciones le sobran. Esperar que sea un aporte para el equipo, principalmente eso", dijo.



Por otro lado, el Quili se refirió al triunfo en la fecha ante Iquique, señalando que fue vital a nivel psicológico para recibir a San Luis.



"Súper contento por haber podido conseguir el primer triunfo, después de una dura pretemporada y un inicio de torneo que no era el que esperábamos, pero conseguimos un triunfo que en lo anímico nos ayuda bastante. Ahora tenemos un partido de local con San Luis y ahora estamos con todas las pilas para sacar los tres puntos que son importantes para nosotros", expresó.