Vilches: "Esperamos que la UC sienta la derrota y la presión"

En el clásico universitario del sábado, Christian Vilches fue uno de los buenos valores de la U en el triunfo ante Universidad Católica.

Consultado por la importancia del triunfo, el "Quili" no dejó espacio a las dudas: "Esperamos que en la UC sientan la derrota y la presión. Ahora, es un gran equipo y que en los últimos años siempre ha estado presente. Ojalá todo se dé a favor nuestro", indicó.

Siguiendo esa misma línea, el central comentó que "lógicamente se disfruta ganar el clásico, más en estas instancias. Estamos con muchas expectativas para el final de campeonato".

Respecto a la recta final del certamen, Vilches señaló que "van a ser partidos difíciles, los rivales darán todo para mantenerse en Primera. Si bien están en el fondo de la tabla, serán duelos complicados y ellos van a dejarlo todo".

Además, el formado en Audax Italiano lanzó una curiosa frase sobre su futuro: "No he tenido ofertas de afuera ni del club. Dios nunca me ha dejado sin trabajo, dejaré que él decida y seguiré confiando en él".