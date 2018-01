Vidangossy en su regreso: "Ya no me doy vueltas en la cama preguntándome por qué no llegué al Barça"

Mathías Vidangossy regresará al fútbol profesional tras fichar por Deportes Melipilla para la presente temporada.



El exjugador de Colo Colo, que estuvo más de un año alejado de las canchas por un cuadro depresivo y una lesión de ligamentos, aseguró que tuvo opciones en Palestino y Santiago Wanderers, pero optó por jugar en los "Potros".



"En Palestino me ofrecieron 400 lucas y dije: 'En verdad, no'. La respuesta que me dieron es que estaba lesionado, sentí que me dieron la espalda. Y aparte de que siempre hacen todas las cosas mal", señaló en conversación con La Tercera.



Respecto a la elección de su nuevo club por sobre los caturros, Vidangossy expresó que necesita volverse a sentir importante como jugador dentro de la cancha y recuperar la confianza perdida.



"Melipilla sí que me hizo sentir importante. Y hay muchos jugadores que conozco, como Sam, Norambuena, Emilio, Fabricio Cortés, que están todo el día preguntándome cómo estoy, cuánto me falta. Se siente esa buena energía y creo que podemos dar que hablar este año. Tenemos equipo para subir", agregó.



Por último, aseguró que sigue con tratamiento psicológico para controlar la depresión. No obstante, manifestó que "ya no estoy dándome vueltas en la cama preguntándome por qué no llegué al Barça o al Real".