Vidal y su conversación con Rueda: "Me dejó una muy buena impresión"

El volante chileno Arturo Vidal habló tras el cotejo donde el Bayern Munich venció en calidad de local al Schalke 04, asegurando que se encuentra en un excelente momento dentro del cuadro bávaro.

"Espero que no sea mi mejor momento en el equipo, pero me estoy sintiendo muy bien fisicamente y eso me ayuda mucho".

Cuando le dijeron que había destacado mucho más que Leon Goretzka en el duelo, sostuvo: "Debe ser porque yo estoy antes que él en el Bayern y por algo estoy entre los mejores del mundo".

Sobre a lo que aspira con el Bayern esta temporada, el mediocampista indicó: "Con el equipo estamos ilusionados y mentalizados en ganar lo antes posible la Bundesliga y después centrarnos en poder ganar la Champions League".

Finalmente, Vidal habló sobre su conversación con Reinaldo Rueda, sosteniendo que estaba muy contento con su llegada a la Roja.

"Rueda me dejó muy buena impresión. Se nota que sabe mucho de fútbol, me dejó muy conforme y estoy contento que él haya llegado a la Selección. Espero que las cosas puedan ir mejor de ahora en adelante", cerró.