Vidal tras vencer a Suecia: "Espero seguir haciendo goles, ayudando al equipo a crecer"

Arturo Vidal fue una de las grandes figuras de la Roja en eltriunfo por 2-1 ante Suecia. El "Rey" se matriculó con un golazo de fuera del área a los 22' de partido, que dejó inmóvil a Kristoffer Nordfeldt.



"Fue un partido difícil contra una selección que va al Mundial, que dejó eliminado a Holanda e Italia. Contento porque se empieza bien. Esperemos mejorar partido a partido", dijo tras el término del partido.



El volante del Bayern Munich valoró la llegada de Reinaldo Rueda a la banca de la Roja. "Es un entrenador que sabe mucho de fútbol. Estudió en Alemania, sabe cómo se trabaja. Ha sido una semana bastante buena para todos y creo que con el pasar de los partidos vamos a ir mejorando mucho. Tenemos un gran entrenador, esperamos mejorar partido a partido", indicó.



Respectó a su golazo en el PT: "Espero seguir haciendo goles, ayudando al equipo a crecer. A que vaya tomando ritmo, mejorando partido a partido y a dejar la vida cada vez que me toque vestir la camiseta de Chile".



Por último, no ocultó su frustración por no ir al Mundial de Rusia. "Así es el fútbol. Tenemos que aprender de los errores. Vienen partidos lindos, contra selecciones que van al Mundial y esperamos ir mejorando y prepararnos bien para la Copa (América) 2019 y el Mundial que viene después (Qatar 2022)", concluyó.