Vidal tras la goleada sobre el Liverpool por Champions: 'Dejé la vida en la cancha'

Tras su soberbia actuación ante el Liverpool por las semifinales de Champions League, Arturo Vidal habló con Espn y Fox Sports sobre sus sensaciones post partido.

"Mi gran objetivo es ganar títulos, ganar la Champions que es mi sueño y hoy logramos un gran resultado que es lo más importante", comenzó diciendo el volante nacional.

"Supimos sufrir, ellos tuvieron sus oportunidades, pero logramos sacar el partido adelante. El partido de vuelta hay que jugarlo igual, como lo hicimos en nuestro estadio", añadió el mediocampista sobre el cotejo ante los ingleses.

En esa línea, el chileno sostuvo que "dejé la vida en la cancha y espero que el partido de vuelta ante el Liverpool sea igual, que podamos avanzar a la final. Allá será mucho más difícil que hoy".

¿Te esperabas ser titular? "Desde que llegué siempre he pensado que voy a ser titular, aunque la decisión despues la toma el DT. En el último tiempo me he sentido muy bien y lo he podido ratificar en el campo de juego", lanzó Vidal.

Finalmente, el chileno tuvo un mensaje para Lionel Messi. "De Leo que se puede decir, presionó mucho y aportó como siempre con dos golazos que fueron espectaculares".