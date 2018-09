Vidal tras aterrizar en Japón: "Sería apresurado decir que estoy para jugar 90 minutos"

El mediocampista chileno Arturo Vidal ya se encuentra en Japón junto a la selección chilena para ser parte de la gira asiática de la Roja, quien tendrá que medirse ante la escuadra local y Corea del Sur.

Y tras su aterrizaje al país nipón, el volante del Barcelona habló de cómo llega fisicamente a los duelos ante los orientales.

"Me siento bien y lo he dicho desde que llegué a Barcelona. Me siento físicamente súper bien. Hay que ir paso a paso, tampoco es jugar a lo loco los 90 minutos del partido. Todavía no se puede, hay que cuidar lo que es la rodilla, el cuerpo. Hace mucho tiempo que no jugaba. Estoy feliz por lo que estoy viviendo", sostuvo el volante nacional.

Sobre cómo avisora su vuelta al combinado criollo, dijo sentirse muy feliz de volver a vestir la camiseta del equipo de todos.

"Estoy contento por volver de nuevo a la Selección y por juntarme con mis compañeros. Fueron cinco meses sin poder jugar y la última vez solo fui para estar con el grupo. Ahora vengo a jugar y sumar minutos como lo he hecho en Barcelona", manifestó.

Pese a sentirse bien fisicamente y estar en buenas condiciones -por lo visto en el cuadro culé- de ser titular en ambos compromisos, Vidal aseguró que no sabe si aún está para disputar todo el partido.

"No sé si estoy para jugar 90 minutos, sería apresurado decirlo. Vamos a ver cómo van estos días de entrenamiento. Tengo que seguir con el fortalecimiento de la rodilla, ver cómo es la cancha, cómo va todo y ahí voy a ver cuántos minutos estoy para jugar", indicó el ex Colo Colo.

Consultado sobre qué opina que Reinaldo Rueda le esté dando la oportunidad a varios jugadores jovenes y de diversas ligas de mostrarse en la Roja, sostuvo que "no sé si son jugadores tan jóvenes, porque todos están jugando en sus equipos y la mayoría está afuera del país. Ahora hay que tratar de preocuparse de la mejor forma y tratar de hacer las cosas bien para seguir siendo nominados a la Selección

Finalmente, Vidal tuvo palabras para el próximo rival de la Roja, Japón, quien viene de ser parte del Mundial de Rusia y estuvo muy cerca de eliminar a Bélgica en los octavos de final del certamen.

"Sabemos lo que es Japón. Jugó el último Mundial y lo hizo bien. Es fuerte, tiene jugadores que corren mucho y técnicamente son buenos. Vamos a ver qué pasa. Primero tenemos que ver los videos y ver qué es lo que quiere el entrenador", cerró.