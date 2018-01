Vidal tras anotar con el Bayern:"Espero hacer muchos más goles y ganar los títulos"

Arturo Vidal fue titular este sábado en el triunfo del Bayern Munich por 5-2 ante el Hoffenheim en el Allianza Arena. Además, el "Rey" jugó los 90' y aportó con un tanto de cabeza en la goleada de los bávaros.



Tras el partido, el volante conversó con ADN Deportes y expresó su satisfacción por el rendimiento del equipo: "Contento por el triunfo. Creo que es muy importante haber sumado contra un equipo muy difícil, después, por el gol también muy feliz".



Al ser consultado por si es su mejor campaña con el Bayern, Vidal señaló que "es mi tercer año, esperamos que cuando termine sea el mejor con los tres títulos".



El seleccionado chileno ya lleva seis goles en la temporada y resaltó su racha de la mano del técnico Jupp Heynckes. "Contento porque con él me va bien, puedo hacer muchos goles y espero hacer muchos más. Esperemos ganar los títulos que es lo más importante", indicó.

"Siempre lo que he aportado es garra, esfuerzo, presión alta, tratar de marcar en momentos difíciles, ayudar al equipo a salir a ganar el partido. Todos los años ha sido igual, por eso he ganado de los últimos siete años casi todo. Me ha faltado solo la Champions, y este año espero con un poquito de suerte ganar todo", agregó.



Vidal volvió a remarcar que lo obsesiona la Champions League y que espera con ansias el duelo por octavos de final ante el Besiktas: "Estoy con muchas ganas de que lleguen esos partidos, que son los mejores para un futbolista. Esperamos tener la suerte que en años anteriores no hemos tenido y poder hacer las cosas bien".



Por último, aseguró que vio el debut de Alexis Sánchez con la camiseta del Manchester United y le deseó lo mejor en su nueva etapa. "Ayer lo vi. Empezó a jugar de nuevo, esperamos que tome ritmo y que muestre toda su calidad", concluyó.