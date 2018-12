Vidal se sincera sobre sus comienzos en Barcelona: 'Me sentí un poco molesto'

Una larga entrevista ofreció Arturo Vidal este jueves al diario Sport de Cataluña, instancia en que aprovechó de hablar de su actual momento en el Barcelona, de sus sueños con el club y de los problemas que tuvo apenas llegó a la institución.

Lo primero a lo que se refirió el chileno, fue a la molestia que evidenció en los primeros encuentros de los culés, donde se quedaba contantemente en la banca durante los partidos y lo reflejaba subiendo particulares publicaciones a redes sociales.

"Me sentí un poco molesto, pero es algo que quedó atrás, Fue una calentura, pero ya pasó. Uno siempre quiere jugar y ser importante, pero al Barça se viene a aportar, no a dar problemas. Ahora solo pienso en jugar, hacer las cosas bien y ganar títulos, que es lo más importante", aseguró.

En esa línea, el mediocampista nacional añadió: "La titularidad se gana en cada entrenamiento y haciéndolo de la mejor forma cuando te toca jugar. No creo que nadie sea titular en este equipo, sino que el que está mejor va a estar entre los once".

Al ser consultado por los posibles fichajes de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, dijo no preocuparle. "En el vestuario no hablamos de jugadores que no están, eso es cosa de la prensa y de la gente encargada de esto. No me preocupa si llega otro centrocampista. Mientras se elija bien, haya más competencia y el equipo sea más fuerte, bienvenido sea", indicó Vidal.

Finalmente, el volante criollo se refirió al máximo sueño a nivel de clubes que tiene en su carrera. "La máxima obsesión que se puede tener en el fútbol es ganar la Champions League (...) Estos últimos años el Barça no ha peleado la Copa y nos hemos propuesto ir por el título", cerró.