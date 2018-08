Vidal reveló qué hubiese hecho en su vida si no hubiese sido futbolista

Arturo Vidal ya se siente a sus anchas en Barcelona. Tras debutar por la liga ante el Alavés con victoria de 3-0 para los catalanes, el volante chileno realizó una entrevista al sitio web oficial del club, donde reveló algunos hechos particulares en su vida.

Una de las cosas que contó Vidal y sorprendió a muchos, fue decir a qué se hubiese dedicado de no haber jugado al fútbol. "La segunda pasión que tengo después del fútbol es la hípica. Mi familia tenía caballos, me crié con ellos y después fui conociendo los de carrera. Si no fuese futbolita hubiese sido jinete".

Respecto a sus tatuajes, el mediocampista nacional sostuvo que "mi primer tatuaje me lo hice a los 20 años, la cara de mi mamá. Después nacieron mis hijos. Cada tatuaje tiene un sentimiento, muchas cosas importantes. El último fue la bomba de insulina de mi hijo Alonso que tiene diabetes".

Finalmente, Vidal se refirió a su particular corte de pelo. "El pelo se relaciona a mi forma de jugar y mi forma de vivir. Es para mostrarle a los rivales que no va a ser fácil (enfrentarme)".