Vidal ratifica sus dichos sobre Bielsa: "Fue un entrenador que ayudó, pero no ganamos nada con él"

Los polémicos dichos en torno a la importancia de Marcelo Bielsa en la selección chilena fueron ratificados por Arturo Vidal, quien tras el encuentro frente a Alemania.



"Sí, lo dije y es verdad, lo pienso así. Lo dije yo y creo que es verdad. Fue un entrenador que ayudó, pero no ganamos nada con él, al igual que con otros entrenadores", lanzó.



Recordemos que la polémica surgió luego de que en conversación con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, expresara que Marcelo Bielsa no tuvo que ver en el cambio de mentalidad de la Roja y del fútbol chileno.



"Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones", aseveró en la entrevista.