Vidal: "Nunca he estado en un equipo en el que los jugadores mandan sobre el entrenador"

El volante de Barcelona, Arturo Vidal, conversó con Radio Programas del Perú, en donde habló acerca de su complicado momento en el cuadro catalán, su presencia en la selección chilena y el famoso incidente del rayón ocurrido en el Nacional de Lima, durante el duelo eliminatorio entre la Roja y el cuadro del Rímac en 2015.



Acerca de los rumores con respecto a cómo manejan los referentes del cuadro nacional el camarín, el Rey aseveró que "nunca he estado en un equipo en el que los jugadores mandan sobre el entrenador. Me da risa. Menos acá donde está (Reinaldo) Rueda, que es una persona que conoce mucho de fútbol. Por algo tiene todos los títulos que ha ganado".



"Ni yo ni nadie, ni el mejor jugador del mundo puede decirle a un entrenador que llame o no llame a otro jugadores", expresó el formado en Colo Colo.



Con respecto al encuentro ante Perú, Vidal sostuvo que "todos dicen que es el Clásico del Pacífico, sabemos que será muy difícil porque son todos jugadores con mucha hambre de triunfar. Siempre Perú ha tenido buenos jugadores. Quizás no tuvieron la fortuna de clasificar (antes), pero mostraron un muy buen fútbol".



Para cerrar, el volante chileno recordó el episodio mencionado con respecto a las clasificatorias pasadas, afirmando que el rayado es algo que "no se debe hacer. Son cosas que pasan, momentos que se viven en el instante. Fue un error, ya está en el pasado. La selección peruana creció mucho. Tomaron rabia y fueron al Mundial. No fui yo quien pintó eso ni diría quién fue. Fuimos los 23 jugadores que estuvimos en el vestuario".