Vidal: "Me reconocen de Alemania y acá jamás han dicho que soy el mejor volante"

Arturo Vidal arribó esta mañana a Chile para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia y se tomó un tiempo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez para hablar de su presente y el futuro de la Roja.



Respecto a su inclusión dentro del once ideal de la Bundesliga: "Contento, orgulloso. Eso es lo que tiene que ver la gente acá en Chile, disfrutar un poco más a los jugadores. Es muy difícil lo que estamos haciendo Charles, Alexis, los que están afuera. Representar a Chile afuera a este nivel es muy difícil. Esperamos que nos disfruten más acá".



Además, disparó contra la prensa local y aseguró que "me están reconociendo de Alemania y acá en Chile jamás han dicho directamente que soy el mejor volante del mundo. Eso es lo que te da tristeza, pero sigo luchando y esforzándome al máximo. Cuando se termine la carrera van a ver todas las cosas que he hecho buenas".









El "Rey" hizo un balance del 2017 y si bien lamentó no clasificar a Rusia, resaltó su buen presente con el Bayern Munich. "Bueno, comparado con el año pasado hubiese sido mejor haber clasificado al Mundial, pero en mi equipo me siento realmente contento. Fueron dos títulos, a esta fecha vamos primeros, pasamos en la Champions, en la Copa alemana, ¿qué más puedo pedir?



Por último, se hizo a un margen de la designación del nuevo DT de Chile y declaró no conocer muy bien a Reinaldo Rueda, quien suena con fuerza para ocupar el lugar que dejó Juan Antonio Pizzi.



"No lo conozco mucho, porque estoy metido en lo que es Bayern. Ahora hay que ver quién va a ser el nuevo entrenador y el que sea que lo haga de la mejor forma, porque se va a encontrar con un equipo muy fuerte, que tiene mucha hambre y ganas de tener revancha con lo que pasó con el Mundial", concluyó.