Vidal: "La selección necesita a los que estén semana a semana"

Arturo Vidal terminó sus vacaciones y emprendió rumbo hacia Alemania, para unirse a la pretemporada del Bayern Múnich. Antes de irse aprovechó de hablar sobre la selección, su presente y su favorito para el Mundial de Rusia.

En una entrevista que dio a CDF, habló sobre los días que estuvo con La Roja: "Me preparé los últimos días en la selección. Me ayudó mucho en la parte muscular. Empecé a correr ya, eso me tiene contento, con la ilusión de integrarme de la mejor manera en el Bayern", comentó.

Consultado por Claudio Bravo, Vidal fue categórico y claro: "La selección necesita a los jugadores que lo hagan de la mejor forma, semana a semana", dijo.

Sobre la selección, el volante quiso comentar las palabras de Alexis Sánchez, quien dijo: "Ellos tienen que pensar en su futuro en la selección, dejar sus conflictos de lado y pensar en el bien del equipo".

Ante esto, el 'Rey Arturo' expresó: "No depende de mí ni de él. Depende del entrenador, quien elige a los mejores. Ojalá los que estén tengan los 90 minutos cada semana para que el equipo se sienta fuerte y no dependamos de un algunos jugadores. Que todos los jugadores tengan ritmo. Se ve cuando uno pierde el ritmo después cuesta mucho".

Con respecto a su continuidad en el club bávaro: "Mis ganas son siempre estar en el mejor lugar para pelear todos los títulos. Me toca llegar allá, tengo contrato con ellos y vamos a ver", señaló.

Sobre el Mundial de Rusia, el ex Colo Colo, volvió a demostrar su apoyo a Colombia: "Voy por Colombia. James es mi amigo, es una linda selección y es sudamericana. Así que vamos por ellos", finalizó.