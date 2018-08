Vidal iría al banco de suplentes en duelo entre Barcelona y Boca Juniors

Cuando todos pensaban que Arturo Vidal entraría de titular en el duelo ante Boca Juniors por la tradicional copa Joan Gamper, finalmente el chileno iría nuevamente al banco de suplentes, según aseguró este miércoles la prensa española.

De acuerdo a los medios catalanes, el técnico Ernesto Valverde no se guardará nada y no tendría al chileno dentro de sus prioridades para conformar el once inicial ante los argentinos, relegándolo nuevamente al banquillo.

De esta forma, el DT jugaría con Ter Stegen en el arco; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clément Lenglet o Samuel Umtiti y Jordi Alba en defensa; Iván Rakitic, Sergio Busquets y Philippe Coutinho o Arthur en el mediocampo; y Messi, Luis Suárez y Ousmane Dembélé en delantera.